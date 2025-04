Cagliari-Fiorentina non si giocherà per la morte di Papa Francesco. Per questa tragica notizia sono state rinviate tutte le partite di tutti i campionati previste oggi. La truppa viola, arrivata a Cagliari nel pomeriggio di ieri, farà ritorno a Firenze il prima possibile, in attesa di sapere quando verrà poi recuperata questa partita.