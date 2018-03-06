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LA FIORENTINA RITIRA LA MAGLIA NUMERO 13 IN ONORE DI ASTORI

Adesso è ufficiale, la Fiorentina ritira la maglia numero 13 in onore del suo capitano Davide Astori, questo il comunicato della società viola:"Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2018 09:25
LA FIORENTINA RITIRA LA MAGLIA NUMERO 13 IN ONORE DI ASTORI -
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Adesso è ufficiale, la Fiorentina ritira la maglia numero 13 in onore del suo capitano Davide Astori, questo il comunicato della società viola:

"Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, Cagliari Calcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13"

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