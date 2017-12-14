La Fiorentina riscatterà Sportiello, il Napoli prepara un'offerta alla società viola per comprare il portiere
Marco Sportiello, portiere della Fiorentina, sta ben figurando in questa stagione e la società viola sta pensando di riscattarlo dall'Atalanta (4,5 milioni il riscatto) Il Napoli ha messo il giocatore...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 18:37
Marco Sportiello, portiere della Fiorentina, sta ben figurando in questa stagione e la società viola sta pensando di riscattarlo dall'Atalanta (4,5 milioni il riscatto) Il Napoli ha messo il giocatore nel mirino, come possibile erede di Reina, e potrebbe avanzare un'offerta se la Fiorentina dovesse acquistare il cartellino del giocatore. Cosi riporta Calciomercato.com.