La Fiorentina ha rifiutato circa 70 milioni per Milenkovic e Simeone

Il vice direttore della Gazzetta ed opinionista di Radio Blu, Calamai ha parlato di mercato della Fiorentina: “So che la Fiorentina per Milenkovic ha rifiutato un’offerta da 35 milioni, mentre per Si...

Il vice direttore della Gazzetta ed opinionista di Radio Blu, Calamai ha parlato di mercato della Fiorentina: “So che la Fiorentina per Milenkovic ha rifiutato un’offerta da 35 milioni, mentre per Simeone ne ha rifiutata una da 32 milioni. L’unico che potrebbe essere venduto, ma solo per 70 milioni di euro, è Chiesa“.