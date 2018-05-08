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La Fiorentina ha rifiutato circa 70 milioni per Milenkovic e Simeone

Il vice direttore  della Gazzetta ed opinionista di Radio Blu, Calamai ha parlato di mercato della Fiorentina: “So che la Fiorentina per Milenkovic ha rifiutato un’offerta da 35 milioni, mentre per Si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 08:46
La Fiorentina ha rifiutato circa 70 milioni per Milenkovic e Simeone - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Il vice direttore  della Gazzetta ed opinionista di Radio Blu, Calamai ha parlato di mercato della Fiorentina: “So che la Fiorentina per Milenkovic ha rifiutato un’offerta da 35 milioni, mentre per Simeone ne ha rifiutata una da 32 milioni. L’unico che potrebbe essere venduto, ma solo per 70 milioni di euro, è Chiesa“.

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