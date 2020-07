La Fiorentina rialza la testa e vince 2-1 contro il Parma. Doppietta di Pulgar dal dischetto

Parma-Fiorentina termina 1-2, tutti i gol sono arrivati su calcio di rigore.

All’11’ fiammata Fiorentina, gran tiro di sinistro di Venuti che si stampa sulla traversa di Sepe. Al 17′ grande galoppata dello stesso Venuti che in area viene atterrato da Gagliolo. Nessun dubbio, va dal dischetto Erick Pulgar e firma l’1-0 per i viola. Al 28′ la Fiorentina calcia una punizione, colpo di testa di Pezzella in area che si stampa sul braccio largo di Darmian. L’arbitro Abisso va al Var ed assegna il secondo rigore per i viola. Ancora Pulgar dagli undici metri, infallibile il cileno, segna il suo sesto gol in stagione e fa 2-0 per la Fiorentina. Ma i rigori della gara non sono finiti. Al 48′ contatto in area Pezzella-Kucka, per l’arbitro è calcio di rigore. La riapre quindi Kucka. Pezzella nell’occasione si prende il giallo, cattive notizie per i viola, il capitano era in diffida e salterà la sfida contro il Cagliari. Al 65′ brutto intervento di Kucka su Ribery. Il duro colpo alla caviglia costringe il campione francese a lasciare il campo, apprensione nell’ambiente viola per Franck, il quale comunque ha seguito la gara dalla panchina, forse il fatto che non sia sceso negli spogliatoi è una buona notizia.