La Fiorentina punta Laxalt, sviluppi per Kalinic e Badelj…

Secondo quanto riportato da “Il Corriere Dello Sport” Sul proprio portale,

La coppia croata Kalinic-Badelj è in cima alle notizie che riguardano casa viola in fatto di trattative, o presunte tali. Il punto sostanziale è che la Fiorentina vuole tenersi entrambi i giocatori per inseguire gli obiettivi stagionali, ma certe cifre possono sbriciolare anche le convinzioni più forti. Non ipotetico, infatti, è l’interesse che il Tianjin Quanjian e anche il West Ham hanno manifestato nei confronti di Nikola Kalinic. I cinesi, sono arrivati ad offrire una cifra intorno ai 45 milioni di euro per l’attaccante ex Dnipro. Ma Kalinic avrebbe manifestato l’intenzione di respingere l’offerta e continuare così l’esperienza in Italia. Diverso il discorso che riguarda Milan Badelj: non è ancora arrivata un’offerta precisa dal Milan o dall’Inter e, fin tanto che qualcuno non alzerà il tiro adeguandosi alla domanda non si potrà neppure parlare di una vera e propria trattativa.

In entrata ormai da tempo circola il nome di Jovetic (obiettivo non semplice), idem Gabbiadini (però il Napoli valuta il suo attaccante una cifra che “spaventa”). Quanto al centrocampista, eventualmente, il candidato preferito è l’uruguaiano Diego Laxalt, però il Genoa ha già venduto Pavoletti e Rincon… Seguiranno sviluppi.