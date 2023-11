La Fiorentina precisa: “Le parole di Barak sulla sua salute sono totalmente inventate. Non ne ha mai parlato”

In merito all’intervista di Barak che sta circolando, vi informiamo che la ricostruzione relativa alla parte medica è totalmente errata e non corrispondente né nei tempi né nei contenuti a quanto realmente accaduto. Per ragioni di privacy, la Società, ai tempi della situazione medica evidenziata dal calciatore, occorsa durante il periodo estivo di vacanza in una località estera, non ha reso pubblico il motivo della mancata idoneità, successivamente ottenuta lo scorso 22 agosto, trattandosi di patologia non riferibile ad eventi traumatologici sportivi o comunque assimilabili a quelli drammatici riferiti nell’intervista. comunque apprendiamo che tutta la parte medica non è mai stata affrontata dal calciatore durante l’intervista quindi non sono sue parole