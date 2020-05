Possibile futuro in Serie A per Kada Lechar. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, tre club del massimo campionato italiano sarebbero sulle tracce del talentuoso bomber del Marsiglia: si tratta di Fiorentina, Sassuolo e Torino. Miglior realizzatore (8 gol e 13 assist) in questa stagione, Lechar è un classe 2002 di cui si parla un gran bene: i tifosi dell’OM temono di perderlo, del resto per strapparlo al club transalpino basterebbe pagare solo un piccolo indennizzo. Chi lo conosce bene sostiene che il suo stile di gioco si adatterebbe alla perfezione al calcio italiano.

Fonte: Africatopsport