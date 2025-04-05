La Fiorentina perde una grande chance, in 10' ne fa 2 poi il Milan acciuffa il 2-2

La Fiorentina non la chiude e si fa rimontare

Il Milan di Sergio Conceiçao oggi alle ore 20.45 affronterà la Fiorentina di Raffaele Palladino. Quattro punti separano in classifica Fiorentina (51) e Milan (47). Il Milan proviene dal ko in trasferta contro il Napoli (2-1 per i partenopei) mentre la Fiorentina dalla vittoria contro l'Atalanta al Franchi (1-0).

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina con Gudmundsson. Al 6’ la Fiorentina manovra bene il pallone, Dodò crossa sul secondo palo sul quale svetta Parisi a mettere dentro, la difesa del Milan spazza. Al 7’ Mandragora ruba palla, Gudmundsson accelera ed “ubriaca” la difesa rossonero, Thiaw si fa autogol, 1-0 Fiorentina. Al 10’ la Fiorentina raddoppia, lancio di Fagioli per Parisi, passaggio a Mandragora che allarga su Dodò, il brasiliano mette dentro per Kean che spacca la porta, 2-0 Fiorentina. Al 16’ Gudmundsson per Dodò che prova il pallonetto, palla fuori. Al 19’ Leao scappa a Pongracic e mette palla dentro, nessuno dei due del Milan arriva all’impatto con la palla. Al 21’ Gudmundsson calcia dalla distanza, Maignan si tuffa e sventa la minaccia. Al 23’ il Milan riapre la partita, Pulisic dentro per Abraham che trafigge De Gea, riaprendo così la gara. Al 24’ fuori Musah, dentro Jovic. Al 25’ Milan ancora una volta pericoloso con Abraham, Ranieri si immola. Al 31’ ammonito Pablo Marì. Al 41’ ammonito Dodò e Theo Hernandez. Al 42’ Ranieri segna un gol splendido ma viene annullato per fallo di Parisi su Pulisic, si resta sul 2-1. Al 49’ giallo per Walker, ferma una ripartenza pericolosa di Ranieri.

SECONDO TEMPO- Al 46’ Jovic scappa a Cataldi e allarga su Leao che viene murato da Cataldi. Milan che ha approcciato bene il secondo tempo. Al 51’ Kean scappa e va al tiro, Maignan chiude. Al 52’ Mandragora calcia ma tiro troppo debole. Al 52’ super parata di De Gea su Leao. Al 53’ Jovic calcia in controbalzo, palla fuori. Al 54’ fuori Abraham, al suo posto Gimenez. Al 56’ tripla occasione per il Milan, doppio miracolo di De Gea. Al 57’ ammonito Leao per proteste. Al 58’ giallo per Pulisic. Al 59’ doppio cambio Fiorentina, fuori Cataldi e Gudmundsson dentro Ndour e Beltran. Al 63’ grande chance per la Fiorentina sui piedi di Beltran, Maignan chiude la porta. Al 64’ la Fiorentina si perde Jovic che trafigge De Gea, 2-2 a San Siro. Al 66’ ammonito De Gea. Al 69’ Kean scappa ma Maignan con un riflesso salva il Milan. Al 70’ Mandragora calcia da fuori, palla che non colpisce lo specchio. Al 71’ fuori Pongracic e Parisi, dentro Comuzzo e Folorunsho. Al 74’ Theo Hernandez scappa ma trova De Gea che spedisce palla in corner. Al 79’ fuori Gimenez, Pulisic e Fofana, dentro Chukwueze, Bondo e Joao Felix. All’83’ Dodò dentro per Kean che colpisce il pallone di testa, troppo debole. All’86’ Kean calcia all’improvviso, Maignan chiude. All’87’ fuori Mandragora dentro Adlì. All’89’ Fagioli dentro per Dodò che al volo calcia e firma il 3-2. Gol annullato per fuorigioco. Al 92’ espulso Palladino.