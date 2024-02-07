La Fiorentina per il prestito di Arthur ha speso 2 milioni di euro, il riscatto fissato è a più di 20 milioni

Dalla Relazione Finanziaria Annuale della Fiorentina al 30 giugno 2023 emergono le cifre esatte dei trasferimenti definiti nella successiva sessione di calciomercato. In estate uno degli acquisti più...

Dalla Relazione Finanziaria Annuale della Fiorentina al 30 giugno 2023 emergono le cifre esatte dei trasferimenti definiti nella successiva sessione di calciomercato. In estate uno degli acquisti più importanti definiti dalla coppia Barone-Pradè è stato il prestito del centrocampista brasiliano Arthur: per ottenere il calciatore in prestito dalla Juventus, la società viola ha sborsato due milioni di euro. Nell'accordo c'è anche una opzione di acquisto non specificata nel bilancio ma che è superiore ai 20 milioni di euro Negli scorsi giorni, sul tema, si era così espresso il suo procuratore Federico Pastorello: "Diritto di riscatto a 20 milioni di euro? Direi anche più alto. È stato messo perché era giusto fare così, poi c'è anche il tema stipendio perché non rientra nei parametri dei viola. Però siamo soltanto a metà avventura. Siamo concentrati per continuare così, poi a fine stagione si tireranno le somme. Posso dire solo una cosa: Arthur a Firenze si trova benissimo, anche fuori dal campo i tifosi lo hanno accolto in un modo straordinario. E questo da ex bianconero non era affatto scontato". Lo scrive Tuttomercatoweb

ARTHUR NON SI ALLENA

https://www.labaroviola.com/dal-viola-park-pessimismo-per-arthur-che-non-si-allena-in-gruppo-belotti-titolare-con-il-frosinone/238953/