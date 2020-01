La Fiorentina pensa sempre al profilo di Alfred Duncan per il centrocampo, ma è stato rinviato l’incontro inizialmente fissato per lunedì. I viola restano in corsa, il Sassuolo chiede 20 milioni ma con la possibilità di ottenere uno sconto di 4 o 5 milioni. Il Milan ha sondato, confermiamo, ma gli sviluppi sono legati all’eventuale cessione di Kessie. E questo è un passaggio fondamentale, di sicuro i rossoneri non possono essere contenti del rendimento dell’ex Atalanta.

