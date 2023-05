La Fiorentina oggi deve fare i tre punti se non vuole allontanarsi ancora dalla zona Europa

Per capire se le prossime sfide saranno utili a garantirsi una nuova qualificazione in Europa servirà probabilmente attendere l’esito dell’inchiesta riguardante la Juventus, ma intanto la Fiorentina è chiamata a tenere viva qualsiasi speranza. Che si tratti di una preparazione alla prima sfida al Basilea (i biglietti saranno in vendita da oggi) o di vero e proprio inseguimento alle prime sette in classifica, nella doppia trasferta campana che attende i viola Italiano chiederà il massimo ai suoi. Si comincia stasera con la Salernitana dell’ex Paulo Sousa, che però non ci sarà perché squalificato, per proseguire domenica a Napoli in un Maradona che si preannuncia vestito a festa.

Anche se lo scudetto matematico dei partenopei potrebbe già arrivare domani, quando la squadra di Spalletti sarà di scena a Udine, sarà il match contro la Fiorentina l’occasione buona per festeggiare. Lo ha confermato ieri De Laurentiis al termine del tavolo tecnico tenuto in Prefettura. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA GESTIRÀ I 26 MILA BIGLIETTI PER LA FINALE. RIFINITURA A FIRENZE. TOTTI, TONI E DEL PIERO TESTIMONIAL