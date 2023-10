La Fiorentina nonostante la gara in meno è la squadra che è migliorata di più, +8 rispetto allo scorso anno

Classifiche a confronto rispetto alla scorsa stagione dopo 10 turni di campionato. L’Inter capolista rispetto alla scorsa Serie A ha sette punti in più. Raffronto positivo anche per la seconda della classe: +6 per la Juventus. Un punto in meno per il Milan, addirittura otto in meno per il Napoli che sta nettamente peggiorando il suo rendimento.

Molto male anche la Roma di Mourinho: -8 rispetto alla scorsa stagione. Ma la peggiore in assoluto resta l’Udinese: rispetto allo scorso anno, la squadra friulana ha 14 punti in meno. Ecco il dato. Lo riporta TMW

Inter 25 punti (+7 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 10 giornate) **Juventus 23 (+6)

Milan 22 (-1)

Napoli 18 (-8)

*Fiorentina 17 (+8)

*Atalanta 16 (-5)

Bologna 15 (+8)

Roma 14 (-8)

*Lazio 13 (-7)

Monza 13 (+3)

Lecce 13 (+5)

Frosinone 12 (in Serie B)

Torino 12 (+1)

Genoa 11 (in Serie B)

Sassuolo 11 (-1)

Hellas Verona 8 (+3)

*Empoli 7 (-1)

Udinese 7 (-14)

Cagliari 6 (in Serie B)

Salernitana 4 (-6) *=Una gara in meno. Confronto con le prime 9 giornate della Serie A 2022/23

