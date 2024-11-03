La Fiorentina non vince a Torino dal 2018, in totale solo 13 vittorie viola in trasferta contro il Toro

Dopo una grande partenza il Torino ha rallentato notevolmente la sua corsa. E' chiaro che la perdita di Zapata è di grande importanza per la formazione granata, però non possiamo che rilevare che nell...

Dopo una grande partenza il Torino ha rallentato notevolmente la sua corsa. E' chiaro che la perdita di Zapata è di grande importanza per la formazione granata, però non possiamo che rilevare che nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro sconfitte (e una vittoria). Per contro la Fiorentina è in un grande momento: ha vinto cinque delle ultime sei gare, totalizzando 16 punti, stesso cammino in questo lasso di tempo della capolista Napoli.

I viola non riescono a matar el Toro in Piemonte da diverso tempo. Esattamente dal 18 marzo 2018, ovvero pochissimi giorni dopo la morte di Davide Astori. A decidere il match fu un rigore di Thereau al 94'. Il Torino viene da sei risultati utili di fila interni contro i gigliati (2 vittorie e 4 pareggi).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

76 incontri disputati

40 vittorie Torino

23 pareggi

13 vittorie Fiorentina

126 gol fatti Torino

78 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1931/1932 Serie A Torino vs Fiorentina 1-0, 23° giornata

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2023/2024 Serie A Torino vs Fiorentina 0-0, 27° giornata. Lo scrive Tuttomercatoweb

BIANCO CONTRO IL VAR

https://www.labaroviola.com/bianco-vogliamo-chiarimenti-sul-gol-annullato-meritavamo-di-vincere-poi-e-entrato-il-miglior-giocatore-della-a/275232/