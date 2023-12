La Fiorentina non si ferma mai ma il calendario di fine 2023 gli sorride. Obiettivo puntare in alto 

La Fiorentina non si ferma mai, e non è una novità. Infatti domani la formazione di Italiano torna in campo, contro l’Hellas Verona di Baroni, al Franchi. Infatti ieri la squadra si è allenata al Viola Park per cominciare a preparare la sfida contro gli scaligieri. Un match di grande importanza, e che arriva n un momento positivo. 4 punti nelle ultime due gare, una vittoria avvicinerebbe Italiano alle zone davvero alte della classifica. E nell’anno dove il quinto posto potrebbe valere la Champions, ogni successo vale molto. Il calendario poi sorride, nelle prossime 5 la Fiorentina non si troverà davanti nessuna big. Certo partite molto ostiche, come Monza e Torino. Poi Sassuolo al Mapei e Udinese al Franchi. Nel mezzo la Coppa Italia, ma in campionato piazzare uno sprint decisivo sarebbe un grande segnale. Lo scrive La Nazione.