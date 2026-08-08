La Fiorentina non fa sconti: "Fortini via solo per 10 milioni, altrimenti resta sino a scadenza"

Linea dura della società viola per il giovane laterale: senza il giusto esborso il giocatore non si muove da Firenze

La posizione della Fiorentina sul futuro di Niccolò Fortini è più rigida e determinata che mai. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società viola ha fissato una condizione ben precisa per l'eventuale cessione del giovane terzino: se non dovesse arrivare un'offerta da almeno 10 milioni di euro, il giocatore rimarrà a Firenze fino alla naturale scadenza del suo contratto.

​Il classe 2006 è al centro di numerose voci di mercato e la sua situazione contrattuale continua a far discutere. Nonostante le continue pressioni dei suoi procuratori, che spingono con decisione per trovare una nuova sistemazione e portarlo via subito da Firenze, il club non ha alcuna intenzione di concedere sconti o cedere a compromessi.

​Il profilo dell'esterno resta al centro dei riflettori, con diverse società che continuano a monitorare la situazione ed il suo nome che gira con insistenza nei vari ambienti di mercato. Tuttavia, la linea del club viola è stata tracciata senza margine di trattativa: servono 10 milioni cash, altrimenti Fortini vestirà la maglia della Fiorentina fino al termine del suo accordo.