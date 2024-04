La Fiorentina non è in vendita, priva di fondamento ogni voce sulla cessione. La risposta al Corriere

La Fiorentina non è in vendita. Questa mattina il Corriere dello Sport aveva parlato di un mandato di vendita ad una banca americana arrivato proprio dallo stesso Rocco Commisso ma la società viola, ancora una volta, ci tiene a precisare quanto ormai viene ribadito da sempre: non ci sarà una cessione della società e non è previsto nessun passaggio di mano. In un momento cosi decisivo della stagione certe voci possono solo destabilizzare e non trovano alcuna conferma. Solo qualche settimana fa il patron viola Rocco Commisso aveva detto: “Oggi più che mai il mio legame con questo club e questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni” a conferma di una volontà di proseguire insieme anche dopo la tragica scomparsa di Joe Barone.

