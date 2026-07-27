La Fiorentina nega di aver avuto contatti con il Nottingham per Ndoye. Strategia o realtà?

Dopo l'indiscrezione esclusiva raccolta dalla nostra redazione sull'interesse per l'esterno svizzero, la società viola nega di aver avviato dialoghi con il club inglese

Dopo la notizia esclusiva pubblicata dalla nostra redazione sull'interesse della Fiorentina per Dan Ndoye, è arrivata la presa di posizione del club viola.

La società ha infatti smentito l'esistenza di contatti con il Nottingham Forest per l'esterno svizzero, escludendo di aver avviato dialoghi con il club inglese per il classe 2000.

Nella giornata di oggi avevamo raccontato di un sondaggio esplorativo della Fiorentina per l'ex Bologna, con il Nottingham Forest che valuta il giocatore intorno ai 40 milioni di euro. La versione fornita dal club viola, tuttavia, è differente: secondo la Fiorentina non ci sono stati contatti con la società inglese.

Resta ora da capire se la smentita rappresenti semplicemente una strategia di mercato, pratica tutt'altro che insolita in questa fase delle trattative, oppure se la pista Ndoye non abbia mai assunto contorni concreti. Solo i prossimi giorni diranno se il nome dell'esterno svizzero tornerà a incrociare quello della Fiorentina o se la vicenda si chiuderà con questa presa di posizione ufficiale del club viola.