La Fiorentina lo toglie dal mercato ma a Milano sono convinti, Chiesa sarà nerazzurro. E spunta già la maglia...

La Fiorentina lo ha tolto dal mercato con un comunicato (semmai lo fosse mai stato sul mercato) ma da Milano sponda nerazzurra sono convinti che il talento viola classe 97 si vestirà con la maglia del...

A cura di Redazione Labaroviola 04 giugno 2019 14:50

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