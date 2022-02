La Fiorentina lavora per allungare ancora il contratto di Bonaventura fino al 2024

Alti e bassi sulla ruota di Firenze. Approdato in viola dopo gli anni al Milan, Giacomo Bonaventura ha vissuto la sua prima stagione sulle rive dell’Arno un po’ come tutta la Fiorentina. Non tremebonda come le precedenti, ma neanche particolarmente esaltante. Con l’arrivo di Italiano, il centrocampista di San Severino Marche ha ritrovato lo spunto degli anni migliori, esaltandosi ed esaltando il gioco dei compagni. Alla data attuale, ventidue presenze – di cui ventuno da titolare, ha giocato praticamente sempre – corredate da tre gol e sette assist. Numeri che ne hanno assicurato il futuro gigliato: è infatti già scattata la clausola automatica, legata al numero di partite giocate.

E non finisce qui. Così, anche se manca l’annuncio ufficiale e quindi formalmente è da considerare in scadenza, in realtà il contratto di Bonaventura con la Fiorentina durerà almeno fino al 2023. Perché nessun annuncio? Semplice, perché l’intenzione è quella di andare oltre. Le parti stanno infatti discutendo perché non sia quella la data entro la quale consumarsi preferibilmente: orizzonte 2024. Lo riporta TMW

GONZALO PARLA DEI SUOI INIZI ALLA FIORENTINA