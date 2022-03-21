La Fiorentina in questa giornata ha guadagnato solo un punto sulla Lazio, L'Atalanta allunga
Nella caccia all'Europa l'Atalanta allunga, la Fiorentina guadagna solo un punto
Un gol di Cissè, al debutto in serie A, consegna al minuto numero 83, la vittoria all’Atalanta sul campo del Bologna (0-1). La squadra di Gasperini raggiunge così quota 51 punti in classifica (affiancando la Roma), allungando sui viola nella corsa all’Europa.Il colpo in trasferta dell’Atalanta rende ancora più anonimo il campionato del Bologna.Nella caccia all’Europa, dunque, la Fiorentina guadagna un punto solo sulla Lazio (49 punti) travolta nel derby. Lo scrive La Nazione.
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