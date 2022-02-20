La Fiorentina ha vinto in A solo una delle ultime 6 contro l'Atalanta. Piatek 3 gol in 3 gare alla Dea

Piatek si esalta quando vede i bergamaschi. La Fiorentina ha vinto 6 delle ultime 8 gare casalinghe in A, 25 i gol realizzati

Come riporta Goalist.it, sono 117 gli scontri diretti tra Fiorentina e Atalanta, con 50 successi per i viola, 37 pareggi e 30 per i nerazzurri. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 6 partite di campionato contro l’Atalanta con un pareggio e 4 sconfitte, ma questo successo è arrivato proprio nella sfida più recente, il 2-1 nella gara d’andata. In caso di vittoria sarebbe la prima volta dal 2015/16 che i viola vincono entrambe le gare stagionali in Serie A contro i nerazzurri. Dopo una serie di 18 trasferte consecutive senza vincere, l’Atalanta ha trovato i 3 punti nelle ultime 2 gare esterne contro la Fiorentina in campionato: i bergamaschi non hanno mai ottenuto più successi di fila fuori casa contro i viola nella competizione.

La Fiorentina ha vinto 6 delle ultime 8 gare casalinghe in campionato (le restanti 2 sono un pareggio e una sconfitta) e in queste partite ha realizzato 25 reti (in media 3.1 a incontro), almeno 6 in più di ogni altra squadra in gare interne dalla nona giornata in avanti. La Fiorentina è l’unica formazione nel nostro campionato che non ha realizzato gol nel recupero del secondo tempo mentre l’Atalanta con 5 reti è la squadra che ha segnato di più in questo intervallo temporale. Krzysztof Piatek ha segnato 3 gol in 3 incontri di Serie A contro l’Atalanta, contro nessuna squadra ha realizzato più reti nei 5 grandi campionati europei; l’attaccante può andare a segno in 2 gare consecutive in campionato per la prima volta da aprile 2019.

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La formazione di Gasperini è l’unica imbattuta in trasferta nei 5 grandi campionati europei in corso con 9 successi (solo il Manchester City ha fatto meglio con 10) e 3 pareggi.

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