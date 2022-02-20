Labaro Viola

La Fiorentina ha vinto il 63,3% di contrasti contro la Dea, 50% di precisione al tiro

Piatek bestia nera dell'Atalanta, 4 gol in 4 incontri ai bergamaschi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 16:45
La Fiorentina ha vinto il 63,3% di contrasti contro la Dea, 50% di precisione al tiro - Esultanza Krzysztof Piatek
Esultanza Krzysztof Piatek
News
Fiorentina
Atalanta
Condividi

La Fiorentina ha vinto il 63,3% di contrasti contro la Dea, 50% di precisione al tiro

Come emerge dai dati di Goalist.it, la Fiorentina oggi contro l'Atalanta ha vinto il 63,6% di contrasti, spesso i giocatori bergamaschi sono stati infatti anticipati dagli interventi dei viola, molto più reattivi. 77 i passaggi lunghi effettuati dai gigliati, 38 dai nerazzurri. Media del 69,1% di precisione dei passaggi nella metà campo avversario. 3 tiri nello specchio fatti dalla Fiorentina, solo uno da parte della Dea. 50% di precisione al tiro della Viola, solo 14,3% per l'Atalanta di Gasperini. Piatek 4 gol in 4 incontri alla Dea.

LEGGI ANCHE, ITALIANO ESULTA: “VITTORIA STRAORDINARIA, IL NOSTRO PROGETTO NON POTEVA FINIRE DI CERTO A GENNAIO”

https://www.labaroviola.com/italiano-esulta-vittoria-straordinaria-il-nostro-progetto-non-poteva-finire-di-certo-a-gennaio/166297/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok