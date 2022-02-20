La Fiorentina ha vinto il 63,3% di contrasti contro la Dea, 50% di precisione al tiro
Piatek bestia nera dell'Atalanta, 4 gol in 4 incontri ai bergamaschi
Come emerge dai dati di Goalist.it, la Fiorentina oggi contro l'Atalanta ha vinto il 63,6% di contrasti, spesso i giocatori bergamaschi sono stati infatti anticipati dagli interventi dei viola, molto più reattivi. 77 i passaggi lunghi effettuati dai gigliati, 38 dai nerazzurri. Media del 69,1% di precisione dei passaggi nella metà campo avversario. 3 tiri nello specchio fatti dalla Fiorentina, solo uno da parte della Dea. 50% di precisione al tiro della Viola, solo 14,3% per l'Atalanta di Gasperini. Piatek 4 gol in 4 incontri alla Dea.
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