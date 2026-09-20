La Fiorentina ha un'anima, il Franchi applaude la squadra dopo il pari con il Napoli

A fine gara De Gea e compagni ricevono l’abbraccio della Curva Fiesole prima della sosta

È un Franchi che sceglie di applaudire e sostenere la Fiorentina al termine della sfida contro il Napoli. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Doveri, dagli spalti partono cori e applausi indirizzati alla squadra di Paolo Vanoli, accompagnata dal calore di tutto il pubblico viola.

La Curva Fiesole, dalla parte della Ferrovia, alza ancora una volta la voce per far sentire la propria vicinanza ai giocatori. Il sostegno prosegue per diversi minuti, mentre dagli spalti arriva un lungo applauso che coinvolge l'intero stadio.

De Gea e compagni si dirigono quindi verso il settore più caldo del tifo fiorentino, raccogliendo l'apprezzamento dei sostenitori. Un momento di condivisione tra squadra e pubblico che chiude una serata terminata con un pareggio contro il Napoli.

La Fiorentina si presenta così alla sosta con un risultato che il pubblico ha voluto accompagnare con un tributo alla squadra. Prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi, i giocatori ricevono infatti l'ultimo applauso del Franchi, in attesa della ripresa del campionato prevista tra tre settimane. [Foto TgCom24]