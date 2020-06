La Fiorentina ha un grosso problema che Pradè a gennaio ha solo peggiorato. Sul mercato…

di Flavio Ognissanti

Oltre la vergogna arbitrale della partita di ieri sera contro la Lazio, ciò che emerge è anche la grave mancanza della Fiorentina in attacco alla voce bomber. La squadra viola non ha un centravanti all’altezza della situazione.

La gara di ieri è emblematica, con la Fiorentina che domina per 60 minuti la Lazio in casa sua e che non riesce a segnare e a chiudere la partita. Ma anche contro il Brescia è mancato l’esser cinici davanti al portiere. Lo ha fatto notare anche Iachini, non puoi tirare 20 volte in porte creando diverse situazioni d’attacco e non fare gol. Ma il campionato viola è ricco di partite in cui è emerso forte questo problema.

Vlahovic è un ragazzo dal sicuro avvenire, ma ad oggi fa tanta fatica a segnare. Dall’inizio del campionato ha segnato 5 gol su azione. Non male per un ragazzo classe 2000 ma indubbiamente non possono, per ora, affidarsi a lui le pretese realizzate della squadra.

Putroppo a gennaio Daniele Pradè ha sbagliato il colpo Cutrone, inutile girarci intorno. Lo avevamo detto a gennaio e lo ripetiamo adesso, Cutrone non è assolutamente quello di cui la Fiorentina aveva bisogno. Servivano gol, non l’ennesima scommessa/speranza.

Il nostro giovane su cui scommettere e che bisogna lanciare c’è e si chiama Dusan Vlahovic. Perche affiancare al serbo un altro giovane che nella sua carriera, tolto il primo anno al Milan, ha sempre fatto fatica a segnare e ad imporsi?

Fino ad ora Cutrone ha segnato la bellezza di zero gol in campionato ma a preoccupare non è la scarsa vena realizzativa dell’attaccante ex Milan ma la scarsa incisività nei movimenti e sotto porta. Cutrone non è mai stato pericoloso nelle partite giocate.

Nelle prossime due partite, complice l’assenza di Vlahovic per squalifica, toccherà a Cutrone giocare titolare. Parlare di ultima chiamata per l’attaccante è sbagliato ma saranno due esami importanti per Patrick.

A gennaio sarebbe stato meglio puntare su un centravanti affermato e capace di segnare gol sicuri. Serviva questo tipo di profilo soprattutto per permettere a Vlahovic di crescere con calma senza troppe pressioni. L’investimento di Cutrone non è stato un esborso da poco, ben 20 milioni di euro per il riscatto dell’attaccante.

Questa Fiorentina non è una squadra irresistibile e ha dei difetti ma se a questa squadra ci aggiungi un attaccante da 15 gol a stagione allora anche la classifica e le ambizioni sarebbero state ben diverse. Basti pensare al fatto che la zona Europa League è distanza 10 punti. Quei punti che un buon attaccante avrebbe sicuramente portato alla causa.

Sul mercato pare sia emersa questa grave mancanza e da qui iniziano a circolare i primi nomi. Si fa un gran parlare di Belotti e negli ultimi giorni è circolata anche l’ipotesi Higuain. La verità è che, per ora, visto che non si conosce ancora il nome del prossimo allenatore della Fiorentina, parlare di nomi e di mercato è assai complicato. Ma comunque resta la certezza che questa grave mancanza deve essere colmata.