La Fiorentina ha smentito Nuno Tavares, intanto su di lui ci sono Porto e Besiktas per prenderlo

Il terzino lascerà Roma sponda biancoceleste

La Lazio si trova ancora nella necessità di sbloccare il proprio mercato in entrata attraverso le cessioni, e tra i principali candidati a lasciare la Capitale figura Nuno Tavares, come evidenziato dal Corriere della Sera. Nonostante una stagione segnata da diversi intoppi fisici, il terzino portoghese classe 2000 mantiene una quotazione elevata all'interno della rosa e ha già fatto capire di voler cercare una nuova sistemazione lontano da Roma. La società biancoceleste è quindi pronta ad ascoltare le offerte per monetizzare e creare il tesoretto necessario da reinvestire in entrata: sulle tracce del laterale c'è la Fiorentina, che dovrà però affrontare la concorrenza di Besiktas e Porto, anch'esse interessate e pronte a farsi avanti per aggiudicarsi il giocatore.