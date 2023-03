La Fiorentina ha segnato 14 gol dalla panchina. Solo il Napoli ha fatto meglio dei viola

C’era una volta il calcio dei titolarissimi. Rose ridotte a non più di 16 o 17 giocatori, formazioni da recitare a memoria e poche sostituzioni. Del resto gli impegni erano (molti) meno, gli sforzi decisamente minori e recuperare, quindi, era parecchio più semplice. Quel calcio però è definitivamente sparito tre anni fa. Spazzato via dal Covid e dalla regola delle cinque sostituzioni introdotta per far fronte ad un calendario intasato come mai prima. E se per molti la gestione dei cambi era già diventata un’arma preziosa (Allegri lo teorizza da tempo) da quel momento saper pescare tra le riserve è diventato più importante dell’indovinare la formazione iniziale. Sempre più spesso infatti le partite si decidono grazie a chi si alza dalla panchina. Lo sa bene la Fiorentina che, da questo punto di vista, si sta rivelando una delle migliori squadre d’Europa.

Anzi, la seconda in assoluto visto che prendendo in considerazione serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Champions, Europa League, Conference e le varie coppe nazionali, soltanto il Napoli ha fatto meglio dei viola. La banda di Spalletti, tra campionato e coppe, ha «trovato» la bellezza di 17 reti grazi ai subentrati. Merito (soprattutto) di Simeone, capace di segnare 3 reti in serie A e altre 2 in Champions. La Fiorentina invece si ferma a quota 14 gol segnati da chi è entrato a gara in corso tra campionato, Conference e Coppa Italia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, TERZA CATEGORIA, IN CAMPO CON LO STRISCIONE: “BASTA MORTI IN MARE”. SQUALIFICATI ALLENATORE E CAPITANO