La Fiorentina ha raccolto 4 punti in più in campionato rispetto alla scorsa stagione dopo 35 giornate

Dopo 35 giornate disputate, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è riuscita a raccogliere 53 punti, ben 4 in più rispetto alla scorsa stagione in Serie A. Sicuramente una buona notizia, anche se nella seconda metà di stagione c’è stato un notevole calo dei viola in campionato, considerando che la banda di Italiano aveva chiuso il girone d’andata al quarto posto, in piena lotta per la Champions League. Adesso, restano altre 3 partite contro Napoli, Cagliari e Atalanta per riuscire a eguagliare e, se possibile, superare 56 punti, quota raggiunta dai gigliati nel campionato scorso.

Questa invece la differenza punti di tutte le altre squadre di Serie A:

Inter 92 punti (+26 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 35 giornate)

Milan 74 (+10)

Bologna 67 (+17)

*Juventus 67 (-2)

**Atalanta 63 (+5)

Roma 60 (=)

Lazio 59 (-9)

**Fiorentina 53 (+4)

Napoli 51 (-35)

Torino 50 (=)

Genoa 46 (in Serie B)

Monza 45 (-7)

Lecce 37(+4)

Hellas Verona 34 (+4)

Udinese 33 (-16)

Cagliari 33 (in Serie B)

Frosinone 32 (in Serie B)

Empoli 32 (-10)

Sassuolo 29 (-15)

Salernitana 16 (-23)

Lo scrive TMW.

