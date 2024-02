La Fiorentina ha poche certezze per il 4-2-3-1. L’idea è di passare al 3-4-1-2 con Belotti-Beltran 

Italiano cambia modulo in vista del Frosinone? L’idea del doppio attaccante (Beltran e Belotti) stuzzica e non poco le fantasie di Vincenzo Italiano. Per esempio, il 4-2-3-1 non ha più certezze. Anche perché, per quanto riguarda gli esterni, la Fiorentina deve fare i conti con un Nico Gonzalez e un Sottil ancora non al meglio e con l’assenza di Kouamè. Per questo motivo, l’idea principale sarebbe quella di passare al 3-4-1-2, proprio con Belotti e Beltran come coppia d’attacco. Il problema però, prende corpo analizzando la difesa. Italiano ha soltanto tre difensori di ruolo, con Ranieri squalificato. Faraoni potrà dare una mano dietro ma la coperta rimane comunque troppo corta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

