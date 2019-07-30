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La Fiorentina ha offerto un contratto triennale a Borja Valero. L'Inter vuole 3 milioni di euro

Secondo il portale di Milano FcInterNews.it, il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha ricevuto un'offerta di un contratto triennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione dalla Fiorentina. È la p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 22:11
La Fiorentina ha offerto un contratto triennale a Borja Valero. L'Inter vuole 3 milioni di euro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero
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Secondo il portale di Milano FcInterNews.it, il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha ricevuto un'offerta di un contratto triennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione dalla Fiorentina. È la prima scelta di Pradè e Montella ma l'inter non è intenzionata a cederlo gratis ma vuole almeno 3 milioni di euro.

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