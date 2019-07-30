La Fiorentina ha offerto un contratto triennale a Borja Valero. L'Inter vuole 3 milioni di euro

Secondo il portale di Milano FcInterNews.it, il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha ricevuto un'offerta di un contratto triennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione dalla Fiorentina. È la p...

Secondo il portale di Milano FcInterNews.it, il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha ricevuto un'offerta di un contratto triennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione dalla Fiorentina. È la prima scelta di Pradè e Montella ma l'inter non è intenzionata a cederlo gratis ma vuole almeno 3 milioni di euro.