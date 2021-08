La Fiorentina ha deciso di non prendere il vice Vlahovic, ci sarà Kokorin almeno fino a gennaio

A meno di grosse occasioni di mercato delle ultime ore, la Fiorentina non prenderà il vice Vlahovic, la società viola ha deciso di puntare su Kokorin per quel ruolo ed almeno fino a gennaio, si proseguirà su questa strada. Fiducia dunque per l’attaccante russo classe 91 arrivato a Firenze proprio lo scorso gennaio, ma che ancora non è stato praticamente mai utilizzato.

Flavio Ognissanti

