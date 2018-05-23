La Fiorentina ha davvero possibilità di essere ripescata in Europa? Sì, ecco perchè

La Uefa non ha concesso il 'settlement agreement' al Milan per il financial fair play, rinviando il club al giudizio della Camera Aggiudicatoria, che può prendere una gamma di misure disciplinari anch...

La Uefa non ha concesso il 'settlement agreement' al Milan per il financial fair play, rinviando il club al giudizio della Camera Aggiudicatoria, che può prendere una gamma di misure disciplinari anche molto severe.

Le possibilità sono essenzialmente 4: multa salata al club, multa salatissima e rosa ridotta in Europa, blocco del mercato e addirittura esclusione dalle coppe europee.

Considerando che a nessun top club europeo era stato negato il settlement agreement l'opzione meno dolorosa della semplice multa salata può essere scartata. Rimangono quindi multa con riduzione rosa, esclusione dalle coppe o blocco del mercato.

C'è dunque almeno il 33% di possibilità che il Milan venga escluso dalle coppe, cosa che a questo punto si augura anche la società rossonera, in quanto la multa super salata con riduzione rosa o il blocco del mercato sarebbero punizioni ritenute ancora più dannose dal club.

Il fatto che la Fiorentina come riporta Sport Mediaset sia stata pre allertata è un ulteriore indizio positivo. Sviluppi entro il 15 giugno.