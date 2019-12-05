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La Fiorentina ha contattato Gattuso ma il tecnico ha già un accordo con il Napoli

Secondo quanto scrive Tuttosport Gennaro Gattuso potrebbe essere presto il nuovo allenatore del Napoli, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto qualche giorno di tempo al tecnico ex rossonero. La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 13:54
La Fiorentina ha contattato Gattuso ma il tecnico ha già un accordo con il Napoli - Milan's head coach Gennaro Gattuso looks on during the Italian Serie A soccer match Spal 2013 vs AC Milan at Paolo Mazza Stadium in Ferrara,Italy, 26 May 2019.ANSA/SERENA CAMPANINI
Milan's head coach Gennaro Gattuso looks on during the Italian Serie A soccer match Spal 2013 vs AC Milan at Paolo Mazza Stadium in Ferrara,Italy, 26 May 2019.ANSA/SERENA CAMPANINI
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Secondo quanto scrive Tuttosport Gennaro Gattuso potrebbe essere presto il nuovo allenatore del Napoli, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto qualche giorno di tempo al tecnico ex rossonero. La Fiorentina lo ha contattato nei giorni scorsi ma ormai la sua scelta è quella di approdare al Napoli.

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