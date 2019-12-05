La Fiorentina ha contattato Gattuso ma il tecnico ha già un accordo con il Napoli

Secondo quanto scrive Tuttosport Gennaro Gattuso potrebbe essere presto il nuovo allenatore del Napoli, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto qualche giorno di tempo al tecnico ex rossonero. La...

Secondo quanto scrive Tuttosport Gennaro Gattuso potrebbe essere presto il nuovo allenatore del Napoli, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto qualche giorno di tempo al tecnico ex rossonero. La Fiorentina lo ha contattato nei giorni scorsi ma ormai la sua scelta è quella di approdare al Napoli.