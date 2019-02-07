La Fiorentina ha chiesto di non giocare il 4 marzo ma la Sampdoria con Ferrero e Giampaolo...

Una gara che sta creando scompiglio è Atalanta-Fiorentina in programma lunedì 4 marzo. Poiché quel giorno ricorrerà l’anniversario della morte di Davide Astori i toscani hanno chiesto di anticipare la...

A cura di Redazione Labaroviola 07 febbraio 2019 17:06

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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