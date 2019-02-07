La Fiorentina ha chiesto di non giocare il 4 marzo ma la Sampdoria con Ferrero e Giampaolo...
Una gara che sta creando scompiglio è Atalanta-Fiorentina in programma lunedì 4 marzo. Poiché quel giorno ricorrerà l’anniversario della morte di Davide Astori i toscani hanno chiesto di anticipare la...
Una gara che sta creando scompiglio è Atalanta-Fiorentina in programma lunedì 4 marzo. Poiché quel giorno ricorrerà l’anniversario della morte di Davide Astori i toscani hanno chiesto di anticipare la partita la domenica, per poter rendere il giusto omaggio all’ex capitano. Quale match dovrebbe prenderne il posto lunedì? Sentiti i pareri di Sky e Dazn, la scelta è caduta su Spal-Sampdoria. Ma il presidente blucerchiato Ferrero, su spinta di Giampaolo, non ha ancora dato l’ok. Peggio del cubo di Rubik.
Corriere della Sera