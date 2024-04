La Fiorentina ha bisogno del vero Nico Gonzalez, domani si vedrà chi incide e chi no

Il vero Nico Gonzalez, in tutti i sensi. Quello che non avrebbe potuto essere sabato sera contro il Milan, rientrato dall’Argentina appena quarantotto ore prima, dopo dieci giorni di assenza dal Viola Park per gli impegni con la Nazionale di Scaloni, ma nemmeno quello che è stato per lui questo 2024, una volta tornato in campo dall’infortunio (lesione di secondo grado ai flessori della coscia) subìto il 14 dicembre a Budapest in casa del Ferencvaros nell’ultimo turno del girone di Conference League.

No, alla Fiorentina e a Vincenzo Italiano serve il Nico Gonzalez che determina: perché domani sera c’è in palio mezza finale di Coppa Italia e all’Olimpico ci andrà chi ha i calciatori che decidono. Lo scrive il Corriere dello Sport.

