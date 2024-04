Da Napoli: “Italiano sondato dalla Juve nelle scorse ore, il Napoli rischia di perderlo”

A “1 Football Night”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il direttore Luca Cerchione. Tra i tanti temi d’attualità in casa Napoli, il principale riguarda la scelta dell’allenatore dal quale ripartire la prossima stagione. Il nome che si fa con maggiore insistenza in questo periodo è proprio quello dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano:

“L’allenatore, qualunque sia la scelta della società partenopea, deve essere chiuso a breve, perché è fondamentale per indicare le priorità sul calciomercato. Se Italiano è la vera scelta del club per la panchina, però, c’è bisogno di sbrigarsi per bloccarlo: l’allenatore della Fiorentina è stato sondato dalla Juventus nelle scorse ore, ed al sondaggio si è detto ancora libero per la prossima stagione. Il Napoli rischia di perderlo”

Fonte napolimagazine

