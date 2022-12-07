La Fiorentina gioca alle 18 contro l'Always Ready, gara con biglietti a prezzi bassi e visibile su DAZN
La gara amichevole che giocherà questa sera dalla Fiorentina al Franchi sarà trasmessa dall'emittente streaming DAZN
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 12:49
La Fiorentina alle 18 giocherà un amichevole al Franchi contro l'Always Ready. La società viola ha messo i prezzi dei biglietti molto bassi- Tuttavia, per chi è impossibilitato ad andare allo stadio, o semplicemente preferisse vedere la partita da casa, c'è la possibilità di seguire la gara in televisione. DAZN infatti trasmetterà l'evento
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