Gazzetta, la Juve sa che rischia esclusione da coppe. Alla Fiorentina basterebbe l'ottavo posto per l'Europa
La Juve rischia di non poter partecipare alle prossime coppe europee e per la Fiorentina si libererebbe un posto
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 12:12
Come riporta La Gazzetta, la Juve rischia davvero l'esclusione dalle competizioni europee e, persino, dalla prossima Serie A. C'è anche questa ipotesi, sebbene appaia come la più estrema, tra quelle indicate già nella relazione finanziaria fatta dallo stesso club bianconero. Se ciò dovesse essere confermato la Fiorentina potrebbe arrivare ottava per riqualificarsi alla prossima Conference League.
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