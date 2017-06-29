La Fiorentina femminile e la bufala delle magliette "ignorate" dai Della Valle. La verità è totalmente un'altra

Una polemiche inutile che ha visto protagoniste le ragazze della Fiorentina e la società viola. Ecco come stanno le cose

Nei giorni scorsi si è parlato e ha fatto molto discutere la notizia delle magliette celebrative della Fiorentina femminile e del fatto che la società viola le aveva fatte pagare alle ragazze viola senza alcun problema. Questa notizia era stata lanciata da un importante organo di stampa fiorentino e si era creata anche tanta polemica su questa vicenda. Ma la realtà delle cose è un'altra, infatti le ragazze della Fiorentina, hanno scelto di crearsi una maglietta celebrativa personalizzata, la società viola appena saputo di questa cosa, è subito intervenuta economicamente per regalare e pagare a tutti i componenti della squadra, staff compreso, questa maglietta che celebra i due grandi trionfi della squadra. Una polemica, di qualcuno, assolutamente inutile.

Flavio Ognissanti