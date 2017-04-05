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La Fiorentina in Europa League? Per Caressa non c'è nessuna minima possibilità

Lazio e Atalanta sono in formissima, Inter e Milan se la giocano al derby" così Caressa commenta la corsa per l'Europa League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2017 13:48
La Fiorentina in Europa League? Per Caressa non c'è nessuna minima possibilità -
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Fabio Caressa, direttore di Sky Sport, ha detto la sua per quanto riguarda la corsa per l'Europa League, queste le sue parole in cui non cita nemmeno la Fiorentina:

"Lazio ed Atalanta sono in formissima, penso che nella corsa europea rimarrà fuori una delle due milanesi, meno continue rispetto a laziali e bergamaschi. A quel punto ritengo che sarà il Milan ad uscire sconfitto, perché l’Inter è più forte dei rossoneri ed arriverà al derby da grande favorita, vincendo taglierebbe fuori la formazione di Montella dai giochi».

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