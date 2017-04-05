La Fiorentina in Europa League? Per Caressa non c'è nessuna minima possibilità
Lazio e Atalanta sono in formissima, Inter e Milan se la giocano al derby" così Caressa commenta la corsa per l'Europa League
A cura di Redazione Labaroviola
05 aprile 2017 13:48
Fabio Caressa, direttore di Sky Sport, ha detto la sua per quanto riguarda la corsa per l'Europa League, queste le sue parole in cui non cita nemmeno la Fiorentina:
"Lazio ed Atalanta sono in formissima, penso che nella corsa europea rimarrà fuori una delle due milanesi, meno continue rispetto a laziali e bergamaschi. A quel punto ritengo che sarà il Milan ad uscire sconfitto, perché l’Inter è più forte dei rossoneri ed arriverà al derby da grande favorita, vincendo taglierebbe fuori la formazione di Montella dai giochi».