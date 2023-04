La Fiorentina espugna San Siro, vince 1-0 contro l’Inter. Bonaventura decide la sfida

Fiorentina che è partita subito molto forte, al 2’ palla recuperata dai viola, Bonaventura prova il tiro ma non trova lo specchio della porta. Al 9’ pericoloso l’Inter su calcio d’angolo, con l’incornata di Bastoni. Al 13’ ottima palla di Biraghi per Castrovilli che tira dalla distanza ma Onana salva i nerazzurri. Al 21’ Mkhitaryan recupera un pallone e anticipa, Igor salta poi anche Dodo, va al tiro Terracciano salva, poi l’armeno tira fuori sulla ribattuta. Al 24’ Dumfries mette dentro per Lukaku che è leggermente in ritardo. Al 30’ Lukaku scappa a Castrovilli, ma poi recupera e manda la palla in angolo. Al 35’ prima tiro dal limite di Mandragora poi di Quarta, finiscono fuori dallo specchio della porta. Al 39’ grande azione della Fiorentina, la palla improvvisamente finisce davanti ad Ikone che non riesce ad impattarlo.

Il primo squillo del secondo tempo è di Gosens, calcia scoordinato. Al 48’ Castrovilli punta e calcia benissimo, il pallone esce di un soffio dal palo. Al 49’ Lukaku si divora il gol sull’assist di Bastoni. Al 53’ incornata di Cabral smanacciaste Onana ma arriva Bonaventura che di testa firma l’1-0. Al 60’ Barella colpisce il palo. Al 63’ splendido assist di Bonaventura per Ikone che non trova lo specchio della porta. Al 65’ si salva Terracciano su Dumfries. Al 94′ Dodo mette dentro per Cabral che incorna il pallone ma esce. La Fiorentina vince 1-0 contro l’Inter.

