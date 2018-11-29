La Fiorentina è tra le squadre più simpatiche d'Italia. Per quanto riguarda il numero dei tifosi...

La Fiorentina è più simpatica di quanto si pensi. Soprattutto fuori da Firenze. È quanto emerge da un sondaggio statistico di «European Football Benchmark» pubblicato nei giorni scorsi secondo il qual...

La Fiorentina è più simpatica di quanto si pensi. Soprattutto fuori da Firenze. È quanto emerge da un sondaggio statistico di «European Football Benchmark» pubblicato nei giorni scorsi secondo il quale la squadra viola, nonostante un numero di tifosi inferiore alle squadre del nord, è tra le più simpatiche d’Italia, guadagnandosi un inaspettato quarto posto negli apprezzamenti degli appassionati di calcio.

Nella terra dei commissari tecnici, con circa 34 milioni di italiani che si sono dichiarati interessati alle vicende calcistiche e un totale di 19 milioni di accaniti tifosi che hanno manifestato la propria fede sportiva, il calcio si conferma sport principe: una passione che contraddistingue oltre il 37% della popolazione adulta.

E se la Fiorentina non è tra le prime per numero di tifosi, graduatoria nella quale spiccano Juventus e Inter, è nelle simpatie che il colore viola raccoglie svariate preferenze.

Il 34% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di simpatizzare per la Fiorentina, collocando la squadra di Pioli appena dietro a Juve, Napoli, Roma e Milan.

Corriere fiorentino