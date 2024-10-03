La Fiorentina è la seconda rosa della Conference League per valore di mercato, prima il Chelsea

La Fiorentina è la seconda rosa della Conference League per valore di mercato, il noto portale Transfermarkt ha stilato infatti la top 10 delle squadre in Conference per valore di mercato. La Fiorenti...

La Fiorentina è la seconda rosa della Conference League per valore di mercato, il noto portale Transfermarkt ha stilato infatti la top 10 delle squadre in Conference per valore di mercato. La Fiorentina con i suoi 265 milioni di mercato si trova al secondo posto, davanti al Betis Siviglia che con 189 milioni completa il podio. Medaglie di legno per il Panathinaikos che sogna in grande dopo aver visto ciò che è stato capace di fare l'Olympiakos lo scorso anno. Al primo posto c'è il Chelsea che con 954 milioni di euro è lontanissimo e vale di più delle altre 10 messe insieme. Non sarà dunque un impresa facile per la Fiorentina vincere questa Conference League, come è giusto che sia per una competizione europea, per vincerla dovrebbe arrivare più avanti del Chelsea o comunque battere il club di Londra. Sarebbe una grandissima impresa che però non è impossibile, l'Olympiakos ahinoi c'è lo ha insegnato bene.

CHE PRESTAZIONE DI BATURINA

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