La Fiorentina deve riconquistare il Franchi, tutto esaurito contro il Genoa. Crisi di risultati spezzata contro la Lazio

Sono stati già venduti 28mila biglietti

C'è un Franchi da riconquistare: domenica pomeriggio, contro il Genoa, la Fiorentina cerca una vittoria che in casa manca da quasi due mesi: 8 dicembre 2024, 1-0 contro il Cagliari, l'ultimo degli otto successi consecutivi. Poi la crisi di risultati spezzata dai tre punti contro la Lazio. Una vittoria che ha riacceso l'entusiasmo della piazza: domenica il Franchi sembra destinato a un altro sold out. Già venduti più di 18mila biglietti, con il limite di capienza che, a causa dei lavori di ristrutturazione, sarà di poco più di 20mila spettatori.

Per l'occasione i ragazzi di Palladino sfoggeranno anche la nuova maglia, che sarà presentata ufficialmente oggi: la quarta divisa della stagione, viola e nera, in collaborazione con LuisaViaRoma. Un'edizione ultra limitata, se si pensa che sono stati messi in vendita soltanto 1926 pezzi, numero non casuale che rimanda all'anno di fondazione della Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-il-napoli-vuole-chiudere-oggi-per-comuzzo-sara-decisiva-la-volonta-del-giocatore/286919/