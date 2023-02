La Fiorentina crolla al Franchi ed il Bologna allunga in chiave Europa, finisce 2-1 per i rossoblù

Al 9’ Barak perde un pallone pericolo a centrocampo, Zirkzee prova la conclusione sul primo piano, grande parata di Terracciano. Al 10’ straordinaria parata di Terracciano, poi in seguito Jovic salva sulla linea poi in seguito tocco di mano di Barak, calcio di rigore per il Bologna. Orsolini firma l’1-0. Al 17’ incornata di Gonzalez, para Skorupski. Al 19’ la Fiorentina acciuffa il pareggio con Saponara che sotto porta è il più veloce di tutti. Al 22’ salva Terracciano su Ferguson. Al 24’ progressione di Barak che va al tiro, palla a lato. Al 34’ Orsolini prova il tiro dalla distanza pallone che finisce fuori. Al 36’ rovesciata di Saponara che si stampa sulla traversa, Gonzalez prova l’incornata vincente salva Skorupski. Al 46’ Jovic sì libera e calcia in porta, salva Skorupski.

Al 47’ il Bologna passa in vantaggio con Posch, incornata vincente da calcio d’angolo. Al 62’ Saponara prova il tiro a giro, pallone che finisce fuori. Al 72’ Dodò dentro per Jovic che tira fuori. All’81’ Brekalo dentro per Cabral che prova a spiazzare la palla, ma non impensierisce Skorupski. Al 95′ Gonzalez prova la super giocata, para Skorupski.. Fiorentina-Bologna termina 1-2.

LEGGI ANCHE, FORM. UFFICIALE: SAPONARA DAL PRIMO MINUTO, AMRABAT TITOLARE. DAVANTI JOVIC CON NICO