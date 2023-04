La Fiorentina con la vittoria di stasera incasserebbe 2 milioni: salirebbero ad 11 i ricavi dalla Conference

L’obiettivo sportivo è più importante: alzare la Conference League sotto il cielo di Praga. Però c’è anche un altro aspetto significativo, quello del ‘tesoretto’ che il club viola sta mettendo nelle proprie casse. Il conto parte da lontano. 2,9 milioni spettano alla Fiorentina per la partecipazione, da sommare a 1,3 milioni per il proprio ranking. Le 4 vittorie e il pareggio della fase a gironi hanno fruttato 2 milioni e 166.000 euro, oltre ai 325.000 euro per il secondo posto. La qualificazione allo spareggio contro il Braga è valsa 300.000 euro, mentre con il pass per gli Ottavi la Fiorentina ha sommato altri 600.000 euro.

Eccoci poi ai Quarti, la cui qualificazione è valsa 1 milione. Cifra totale che grossomodo si attesta intorno ai 9 milioni abbondanti, perché oltre ai certi ricavi dal campo ci sono da sommare anche quelli relativi al market pool ed alla biglietteria. Stasera il traguardo della Semifinale frutterebbe altri 2 milioni, dunque il club di Commisso supererebbe gli 11 di ricavi. Solo dal campo la Fiorentina può ambire ad altri 5 milioni (3 per la finale e 2 per la vittoria della coppa), ma sarebbero da riconteggiare alla fine anche market pool e biglietteria. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, BARAK AMMETTE: “ERO VICINO AL NAPOLI MA È SALTATA E NON VOGLIO DIRE IL MOTIVO. NON HO RIFIUTATO IO”