La Fiorentina cambia idea, Kouamè via solo per 20 milioni. Lunedi firma Maleh, arriva a giugno

Youssef Maleh lunedì firmerà con la Fiorentina, con la società viola che lo acquista dal Venezia con un indennizzo minimo – il centrocampista classe 1998 era in scadenza di contratto a giugno – e lo lascia in prestito proprio al Venezia fino al termine della stagione. Nel corso dei colloqui tra la società viola e l’agente di Maleh, Michalangelo Minieri, si è affrontato nuovamente anche il tema legato al futuro di Christian Kouame (anche lui assistito da Minieri), obiettivo di mercato di Verona e Torino ma che la Fiorentina, dopo le riflessioni degli ultimi giorni, è sempre più convinta di non cedere. In gol ieri in Coppa Italia contro l’Inter, Koaume nelle idee della Fiorentina potrebbe partire solo a condizioni ultra vantaggiose per la società e davanti a un’offerta da oltre 20 milioni di euro. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale

