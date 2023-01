La Fiorentina cade all’Olimpico, la Roma vince 2-0. Gara compromessa dall’espulsione di Dodò

Al 14’ Zalewski prova il tiro, salva Terracciano. Al 22’ Amrabat prova la soluzione dalla distanza, para Rui Patricio. Al 24’ Fiorentina in 10 uomini, espulso Dodò per somma di ammonizioni. Al 26’ Smalling tenta il tiro, il pallone finisce alto sopra la traversa. Al 35’ Pellegrini prova il tiro a volo, palla fuori. Al 40’ la Roma passa in vantaggio con il tiro di Dybala deviato da Milenkovic.

Al 49’ Biraghi batte l’angolo, Milenkovic prova l’incornata, palla che finisce sopra la traversa. Al 59’ calcio d’angolo di Biraghi, svetta Kouamé che non trova però la parta difesa da Rui Patricio. Al 61’ occasione per la Roma sui piedi di Abraham, para Terracciano. All’81’ Kumbulla ci prova di testa. All’82’ la Roma raddoppia ancora una volta con Dybala su assist di Abraham. All’89’ Milenkovic incontra il pallone, palla fuori. Al 91’ Rui Patricio salva sul tiro di Kouamé. Roma-Fiorentina finisce 2-0.

