La Fiorentina batte il Benevento, Benassi: "Vittoria guidata dal cielo, ci ha guidato Astori"

La Fiorentina batte il Benevento per 1-0 con gol di Vitor Hugo. Queste le parole a fine partita di Marco Benassi a Sky Sport:“E’ stata una giornata difficilissima, come lo è stata tutta la settimana....

La Fiorentina batte il Benevento per 1-0 con gol di Vitor Hugo. Queste le parole a fine partita di Marco Benassi a Sky Sport:

“E’ stata una giornata difficilissima, come lo è stata tutta la settimana. Arrivare qua e non trovarlo davanti al suo armadietto è stato davvero difficile. Abbiamo giocato con lui e per lui oggi. Adesso sta a tutti noi portare avanti i suoi principi. Io penso che lui da lassù era in campo insieme a noi e ha dato una mano a Hugo a buttarla dentro”.