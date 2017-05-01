La Fiorentina aspetta di avere il si di Bernardeschi. Intanto lo vuole anche il Manchester United

Dopo Inter, Juventus e Chelsea si allungano le pretendenti per Federico Bernardeschi. La sua proposta di contratto...

Tre pretendenti per Federico Bernardeschi: Juve, Inter e Chelsea. Una quarta che si è aggiunta con sondaggi approfonditi nelle ultime ore: il Manchester United. Offerte non ancora formalizzate, questo è giusto aggiungerlo perché alla fine conta questo. E perché la Fiorentina ha una linea oggi chiara: offerto un rinnovo da 2,5 milioni e mezzo compreso i bonus, aspetta una risposta nel giro di un paio di settimane. E comunque una situazione che verrà chiarita nel giro di un mese. È chiaro che una proposta faraonica (di sicuro superiore ai 40-45 milioni) potrebbe arrivare, ma la Fiorentina ha intanto fretta di incassare il sì di Bernardeschi. E questo passaggio è fondamentale dopo le dovute riflessioni del trequartista.

Alfredopedullà.com